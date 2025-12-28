¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«ÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÇ¯Ëö¤Ï´óÉÕ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¶á¤Å¤­¡¢´óÉÕÀè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔºß½»41ºÐÃËÀ­¤Î¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë