歌手で女優の荒木由美子（６５）が、年末に起きたまさかのハプニングを報告した。荒木は２８日までにインスタグラムを更新。「昨日の出来事」と題して書き出し、「テレビ東京に着いて窓を開ける時にスイッチを強く引き過ぎて壊しちゃったー」と車の右側前方の窓ガラス部分にビニールシートを貼って塞いでいる様子をアップした。「北風も強く歩いてても物凄い寒さだったのに窓全開で高速道路を走って帰りました〜もちろん暖