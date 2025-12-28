テレビ東京「出川哲朗のプロ野球順位予想2025答え合わせ大反省会【リアルガチ】」（後11・00）が26日に放送され、ヤクルトファン代表のお笑いタレント、出川哲朗（61）が他球団の若手投手に「変わんないでほしい！」と訴える場面があった。日本ハムファン代表の伊集院光（58）がチームについて熱く語っていると、MC席の出川は「伊集院くん、日本ハムはさ、若いピッチャーどんどん出てくるじゃん」と声をかけた。そして、今