¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÅìÌî¹¬¼£¤Ï°Ü½»¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¸å0¡§55¡Á1¡§55¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ç¡¢¡È°Ü½»Àè¡É¤òÃµ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÌî¹¬¼£¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤Îµ­Ç°»£±ÆÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿´²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤ÅìÌî¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢°Ü½»¤¹¤ëÄ®¤ò¼«¤éÄ´ºº¤¹¤ë¡È¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¤ÎÂè8ÃÆ¡ÖÄ¹Ìî¸©º´µ×»ÔÊÔ¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¤ÎËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç7¤Ä¤Î³¹¤òË¬