アイドルグループ「嵐」の櫻井翔が２７日深夜放送の「幹事Ｘと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？」（ＴＢＳ系）に出演した。番組ではラッパーのＺｅｅｂｒａ、元柔道家の野村忠宏、俳優の佐藤隆太、俳優の濱尾ノリタカ、お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二とトークを展開。会って衝撃を受けた芸能人はいるか？と問われた櫻井は、歌手の松田聖子の名前を挙げた。櫻井が「ＴＢＳの番組で１対１でお話させてもらったんですけど、