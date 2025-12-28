¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û INI¤¬¡¢12·î28Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ ¢£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¶Ê¤Ï¡ÖWhat A Night¡× ´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Î¡ÖWMDA(Where My Drums At)¡×¤ò¥Õ¥§¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£½øÈ×¤«¤é´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄÏ¤ß¡¢²ñ¾ì¤òINI¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖBullseye¡×¤Ç¤Ï