27日（土）にセリエA男子の第13節が行われ、日本代表のアウトサイドヒッター（OH）石川祐希擁するペルージャと、同じく日本代表のOH垂水優芽擁するチステルナが対戦した。 ここまで10勝2敗のペルージャは、優勝を果たした「FIVB 男子バレーボール 世界クラブ選手権 2025」後、初のリーグ戦を迎えた。一方のチステルナはここまで3勝9敗と苦戦を強いられている。 石川は左ヒザの痛みに