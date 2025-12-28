26Æü¡¢³ÕµÄ¤ËÎ×¤à¹â»Ô¼óÁê¡á¼óÁê´±Å¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ê¤É°ÂÊÝ´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Ë¹ü»Ò°Æ¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£8·îËö¤ËÍ½Äê¤¹¤ë2027Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ê¤É´Ø·¸¹ñ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½Êý¿Ë¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤òÁá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯½Õ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬28Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÂÊÝ´Ø