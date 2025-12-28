ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が２８日、若き先発候補への援護射撃を誓った。ホークスのリーグ連覇を下支えした有原航平投手（３３）の日本ハム移籍が決定。在籍３年３８勝を挙げた右腕の退団に「３年間チームの勝利に貢献してくれた投手なんで残念。今度は敵になる。簡単な投手ではないけど、そこは勝負。しっかり準備して打てるように頑張りたい」と惜別のメッセージを送った。２年連続で１４勝を挙げて最多勝に輝い