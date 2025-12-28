Photo: mio いちおう聞くけど君、イヤホンだよね？Apple（アップル）のワイヤレスイヤホン AirPodsの進化が止まりません。この秋発売されたAirPods Pro 3には心拍数センサーが搭載されたのに加え、通訳のような役割を果たしてくれるライブ翻訳が使えるようになりました。もはや音楽を聴くだけのデバイスではなくなりましたが、今度はAI機能に関するアップデートがやってくるかもしれません。