テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したPerfume2025年末でコールドスリープ(活動休止)を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出場。今回は「ポリリズム」〜「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露する。あ〜ちゃんは「紅白さ