２８日に放送された日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！超豪華ＳＰ」のお祭り企画で、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の名探偵津田で大暴れした太蔵こと、大石ライアン大祐が「宮川ボーイズ」として参加した。大石は、お祭り男・宮川大輔、澤井一希とともに、アイルランドのお祭り「スポＧＯＭＩ」に参加。ゴミ拾いを競技化したもので、３人１組で拾ったゴミの量や種類で競い合う。チームメートは１０メートル以上離れる