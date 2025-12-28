12月28日、中山競馬場で行われた第70回有馬記念（G1・芝2500m）は、クリスチャン・デムーロ騎乗のミュージアムマイル（牡3・栗東・高柳大輔）が古馬勢を破り、G1・2勝目を挙げた。レース後、JRAの公式YouTubeチャンネルではジョッキーカメラ映像が公開され、4番人気メイショウタバル（牡4・栗東・石橋守）に騎乗していた武豊騎手の映像にも注目が集まった。【動画】武豊騎手のブレないジョッキーカメラ映像…有馬記念「ワクワ