12月28日、日本中の競馬ファンの視線が集まった第70回有馬記念（G1・芝2500m）が中山競馬場で行われ、3番人気に支持された3歳馬ミュージアムマイルが古馬勢を撃破。世代の勢いを示す走りでG1・2勝目を挙げた。一方、牝馬として史上初の有馬記念連覇がかかっていた1番人気レガレイラは後方から鋭く脚を伸ばしたものの、届かず4着。新旧世代の力が交錯する、見応えある一戦となった。有馬記念、勝利ジョッキーコメント1着ミュー