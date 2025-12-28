12/29（月）〜1/4（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。💰 牡羊座：29日（月）は「正しいお買い物ができる」牡羊座のあなたは、金運が⚪︎。29日（月）は、お買い物に関してものすごく正しい判断をすることができそうな予感です。迷ってしまうような買い物は、この日