Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎMay'n¡Ê¥á¥¤¥ó¡¢36¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÄ¹ß·¹§»Ö¡Ê43¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¾É®¤Î½ðÌ¾¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿À¼ÌÀ¤ò¸ø³«¡£¡Ö»äMay'n¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÄ¹ß·¹§»Ö¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Ë¿¿·â¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£May'n¡Ê¥á¥¤¥ó¡Ë¤Ï05Ç¯¤Ë15ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î