¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¡ÖÆ°¤­¡×¤ä¡Ö¹­¤¬¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶õÍó¤ÎÁ°¸å¤ÎÊ¸»ú¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤è¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¤í¢¢¢¢¤Ö¤Ä¢¢¢¢¤ê¤ç¤¦¤«¤ó¢¢¢¢Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤É¤¦Àµ²ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤É¤¦¡×¤òÆþ¤ì¤ë