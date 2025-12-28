テレビ東京「出川哲朗のプロ野球順位予想2025答え合わせ大反省会【リアルガチ】」（後11・00）が26日に放送され、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）がDeNAファン代表として出演。リーグ3位から“下克上日本一”を果たした昨季を経て、1998年以来27年ぶりとなるセ・リーグ制覇を目指しながら2位に終わった今季を選手の実名を挙げて嘆いた。「とにかくケガ人が多かった、牧（秀悟）選手とか。大事なところでそこが痛