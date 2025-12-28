¡ÚµÆ¿å´ÝÅ¹¼çÄÁÊõÆ²¡ã³ÈÂçÈÇ¡äµÈÂ¼ÃÎ»öVSµÆ¿å´ÝËüÇîÁí·è»»ÂÐÃÌ¡Ê7¡Ë¡Û¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÄÁÊõÆ²¡×¤òÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤¹¤ë²ÏÆâ²ÈµÆ¿å´Ý¤¬¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÈÆÃÊÌÂÐÃÌ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÌó8000¿Í¤ÎËßÍÙ¤ê¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿µÆ¿å´Ý¤Ï¡¢2030Ç¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËüÇî¤Ç¤Î¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÂ¼»á¤Ë»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£²Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎËüÇî¤Ï5Ç¯¸å¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£µÈ¡Ê¼óÅÔ¤Î¡Ë¥ê¥ä¥É¤Ç¤¹¡£Âçºå´Û¡¢º£¤Î¤È¤³¤í