ポルノグラフィティの新曲「はみだし御免」が、2026年1月11日より放送開始となるTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（CBC／TBS系）のオープニングテーマに決定。また、楽曲が同日に配信リリースされる。 （関連：スピッツ、RADWIMPS、YOASOBI、ポルノグラフィティ、羊文学、BE:FIRST……注目新譜6作をレビュー） 同アニメは、今村翔吾による小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズの第1作『火喰鳥』を原