ジェフユナイテッド千葉は28日、MF椿直起、DF久保庭良太との契約更新を発表した。今季のJ2リーグで椿は38試合4得点を記録し、久保庭は2試合に出場していた。両選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。■MF椿直起「J1という最高の舞台で皆さんと共にたたかえることをとてもワクワクしています。個人としてもクラブとしても本当の勝負はここからです。来シーズンもチームのために最大限走り、闘うことを約束します!