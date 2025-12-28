サガン鳥栖は28日、セレッソ大阪から期限付き移籍加入していたMF松本凪生の完全移籍加入を発表した。松本はクラブを通じ、「セレッソ大阪から完全移籍で加入することになりました。今シーズン途中からの加入でしたが、たくさんの応援本当にありがとうございました。1年でのJ1復帰の目標は叶いませんでしたが、自分がもっと成長してサガン鳥栖がいるべき場所に戻れるように頑張っていきます。これからもサガン鳥栖ファミリーと