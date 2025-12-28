·ëÀ®5¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë12·î2Æü¡¢ÂÔË¾¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe .BPM WONDER¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö.BPM¡×¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¼·À¥¼®Î¤¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê5¿Í¤Î¸ÄÀ­¤¬À¸¤à¡ÖºÇ¶¯¤Î·ëÂ«¡×¤È¡¢À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤Ê³°¸«¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÖÅ¥½­¤¤ÌîË¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÌÂ¤ï¤º¡Ö¸ÄÀ­¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë