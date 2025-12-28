A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¡Ê¸å4¡§05¡Á6¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È3¿Í¤ÎºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¡É¤¬¡Ö´³»Ù¡×¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤òÀê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¹¬±¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈºÇ¹¬±¿¡É¤Î»ý¤Á¼ç¤òÈ¯É½¤¹¤ë