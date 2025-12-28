PSYCHIC FEVERが、2026年に日本ツアー＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞を開催することが発表された。発表が行なわれたのは本日28日に千葉・ららアリーナ 東京ベイにて行われた＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞にて。日本ツアーは2026年4月9日(木)の大阪公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、宮城の5都市を巡る予定だ。国内外に活動の幅を広げるPSYCHIC FEVER