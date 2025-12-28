ポルノグラフィティが新曲「はみだし御免」のリリースを発表、その詳細が明らかになった。新曲「はみだし御免」は、直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズの第1作『火喰鳥』が原作のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のオープニングテーマとして起用される。初回オンエア日の1月11日に配信リリースされることも決定した。作詞・作曲を担当したのはギターの新藤晴一。原作の時代感ならではの和風表現を交えな