É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£Éã¤¬ÄêÇ¯¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤âÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î¡Ø²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Î¿Í¡Ù¤Ë¡£Êì¤Ï¾¯¤·Â©¶ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤áÂ©¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ÄêÇ¯¸å¡¢Éã¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Êì Éã¤¬ÄêÇ¯¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¤«Äà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ