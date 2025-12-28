CHEMISTRY¤¬2026Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStill Shine ¡¼ Her Songs, Our Harmony¡¼¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤¿¿ô¡¹¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é½÷À­¥·¥ó¥¬¡¼¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ï¿¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢Baby Don¡Çt Cry¡Ê¸µ¶Ê¡§°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡Ë¡¢DEPARTURES¡Ê¸µ¶Ê¡§globe¡Ë¤Î2¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½é²óÈ×Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î28Æü(Æü) THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î