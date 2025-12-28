º£µ¨¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾õ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ïºòµ¨¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢²¤½£ºÇ¹âÊö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÄÏ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î17°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶þ¿«Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç´¬¤­ÊÖ¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëº£µ¨¤À¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢Ä¾¶á£¸»î¹ç¤Ç¤ï¤º