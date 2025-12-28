かつてリヴァプールやニューカッスルなどでプレーした元イングランド代表FWアンディ・キャロルが、接近禁止命令に違反した容疑で起訴され、懲役刑の可能性に直面している。27日、イギリス紙『テレグラフ』が報じた。エセックス警察の広報担当者によると、「ある男性が、接近禁止命令違反で起訴されました。エッピング在住の36歳のアンドリュー・キャロル氏は4月27日に逮捕され、容疑は3月に発生した事件に関連しています。同氏