［高校選手権・１回戦］早稲田実（東京B） １−４ 徳島市立（徳島）／12月28日／国立競技場第104回全国高校サッカー選手権が12月28日に開幕。国立競技場での開会式後に行なわれた開幕戦で、２年ぶり２度目の出場となった早稲田実（東京B）が４年連続出場の徳島市立（徳島）と激突した。キックオフ直後から積極的に攻撃を仕掛けた早稲田実だったが、チャンスを活かせずにいると、徐々に相手にペースを掴まれて前半36分に先制点