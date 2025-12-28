スターダストプロモーションの新ボーイズグループ「ＶＯＫＳＹＤＡＹＳ（ヴォクシィ・デイズ）」のデビューが２８日、発表された。メンバーには、昨年の日本アカデミー賞新人賞を受賞し、映画「国宝」で横浜流星演じる大垣俊介の幼少期を演じた越山敬達や、ＥＢｉＤＡＮの「原因は自分にある。」メンバー・長野凌大の弟である長野蒼大ら平均年齢１６・４歳の８名。スターダストプロモーションの関連会社であるＳＤＲに新レー