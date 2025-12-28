¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤­¤ó¡Ê34¡Ë¤È¸¶ÅÄÂÙ²í¡Ê33¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ªÅìÌî¡õºä¾å¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ³ÈÂçSP¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å0»þ59Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢ºä¾åÇ¦¡Ê58¡Ë¤¬¡È¥¬¥ÁÀâ¶µ¡É¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ï2022Ç¯¤Î¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£2024Ç¯¤è¤êµòÅÀ¤òÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â¤¹¤°¤Ë´°Çä¤·¡¢Ç¯´Ö800¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë