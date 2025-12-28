2025年度の「関西競馬記者クラブ賞」を、フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人厩舎）が受賞することが決まった。選考理由としては、世界最高賞金レースとして知られるサウジカップで香港の強豪ロマンチックウォリアーを下したことに加え、秋には世界最高峰のダートG1である米国のブリーダーズカップ・クラシックを、日本調教馬として初めて制覇した点が挙げられた。世界の大舞台で複数のビッグレースを勝利し、多くの競馬