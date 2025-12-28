2025年度の「民放競馬記者クラブ賞」を、舟山瑠泉騎手（美浦・田中博康厩舎）が受賞することが決まった。同賞は、顕著な成績を残した関東所属の新人騎手に贈られるもので、今年デビューした舟山騎手は、JRA新人騎手の中で最も早く初勝利を挙げたほか、6月、7月、11月には月間3勝を記録するなど、着実に勝利数を伸ばした点が高く評価された。関東新人騎手の中で優れた成績を収めたことが、今回の受賞につながった。受賞にあた