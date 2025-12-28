日本ハム入りが決まった有原航平投手（３３）が２８日、自身のＸ（旧ツイッター）でソフトバンクへの感謝をつづった。まず右腕は「ホークスでの３年間、ホークスナインと切磋琢磨しながら考える野球ができたこと、小久保監督のもとでリーグ２連覇と日本一を達成できたことは一生の思い出です」と数々の栄冠を振り返った。在籍３年で３８勝をマーク。２年連続で最多勝に輝き、先発の柱としてチームを支えた。原動力は鷹党の声