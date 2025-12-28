来年４月１６日に後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」の対戦カード第１弾が発表となった。鈴木鼓太郎（ＧＬＥＡＴ）が小藤将太（ＯＳＷＳＴＹＬＥＷＲＥＳＴＬＩＮＧ）と対戦する。小橋は自身のＸ（旧ツイッター）に、鈴木について「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１、４、５に出場してくれています。今回で４回目、熟練した技術を見せてくれるだろう」と期