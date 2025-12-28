フランスを代表する女優ブリジット・バルドーさんが死去したと、バルドーさんが創設した「ブリジット・バルドー財団」が声明を通じて２８日発表した。ＡＦＰ通信などが報じた。９１歳だった。声明で「ブリジット・バルドー財団は、創設者であり会長であるブリジット・バルドー夫人の逝去を深い悲しみをもってお知らせします。世界的に著名な女優兼歌手であった彼女は、輝かしいキャリアを捨て、動物福祉と自身の財団に生涯と情