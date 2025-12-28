お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。女優波瑠（34）との結婚を発表した俳優高杉真宙（29）を祝福した。波瑠と高杉は23日、双方のSNSで結婚を発表。高杉は同番組の11日深夜放送回にゲスト出演していた。小木は「俺、LINEしたの、ニュース見て。“たかまひ”（高杉の番組内での愛称）に」と切り出し、文面を明かした