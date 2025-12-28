【ポイント】・29日（月）は暖かな年末。太平洋側は大掃除日和。・気温変化が大きく、大みそかから強い寒波が襲来（年越し寒波）・元日は太平洋側で、「初日の出」が期待だが、日本海側は広く雪。・正月三が日は全国的に寒さが厳しく、万全の防寒で初詣に。・2日（金）〜4日（日）は北陸を中心にふぶきや大雪。西日本も積雪か？ 交通機関への影響に十分注意。【全国の天気】29日（月）は広く高気圧に覆われますが、北日本を弱い前