【モデルプレス＝2025/12/28】2025年、主演映画「国宝」で邦画実写歴代1位の快挙を成し遂げ、名実ともに“国宝”級の役者へと飛躍を遂げた吉沢亮。現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演し、圧倒的な演技力を幅広い層に知らしめた1年に。本記事では、そんな吉沢の名作映画を3つ紹介する。【写真】吉沢亮、美しき吸血鬼役でビジュアル一変 ◆「銀魂」シリーズ（2017、2018）空知英秋氏の人気漫画「銀魂」を実写化し、