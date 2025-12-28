【菊水丸店主珍宝堂＜拡大版＞吉村知事VS菊水丸万博総決算対談（1）】スポニチアネックスでコラム「珍宝堂」を不定期連載する河内家菊水丸が、吉村洋文大阪府知事と特別対談した。菊水丸は2025年7月、大阪・関西万博での約8000人の盆踊りで音頭取りを務めた。大屋根リングで万博テーマに添って「いのち輝く未来社会音頭」を歌唱。両者はコロナ禍明けの23年に本紙紙上で対談し、菊水丸がオファーを受けての櫓（やぐら）だった