群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線で起きた多重事故の影響で、上下線が通行止めとなっていた月夜野インターチェンジ（ＩＣ）―湯沢ＩＣ間について、東日本高速道路新潟支社は２８日、通行止めを全て解除した。通行止めは同日午前０時４５分に上り線で解除されるなど順次進み、午後１時に全区間が通行可能となった。事故現場の水上ＩＣ付近では、燃えた電光掲示板が撤去されたほか、ガードレールが曲がるなどしていた中央分