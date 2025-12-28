歌舞伎俳優尾上右近（33）が詩楽劇「八雲立つ」（29〜31日、東京国際フォーラムホールB7）の公開通し稽古を行い、取材に応じた。スサノオを演じる右近は「各エンタメ業界の人気者たちが、短いお稽古期間で集中した作品が幕を開けるということで、ワクワクしている。公演期間が足りない。もっと長くやりたいです」と話した。豪華な衣装も見どころで、紅ゆずるは「背負ってるという感覚が強い。丁寧に身を預けたいと思います。稽古中