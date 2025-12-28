2025年12月でオープンして9周年を迎えた、新千歳空港内にある『ルタオ』のチョコレート専門店『ヌーベルバーグ ルタオ ショコラティエ』。これを記念して、『ロイヤルモンターニュプレミア ラムショコラ』が販売されています。 画像：株式会社ケイシイシイ 『ルタオ』の定番人気のチョコレート『ロイヤルモンターニュ』。今回、『ロイヤルモンターニュ』の最も特徴的な魅力であ