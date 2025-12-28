「株式会社不二家」と「BEB(ベブ) by 星野リゾート」は、不二家のロングセラー商品「ハートチョコレート」をテーマにしたコラボレーションキャンペーンを、2026年1月15日(木)から実施する。若い世代に向けたホテルブランド「BEB by 星野リゾート」を舞台に、「ハートを贈ろう」をテーマとした宿泊プランや限定スイーツ、フォトスポットなどを展開し、バレンタインデーとホワイトデーのシーズンを盛り上げる。【写真】ハートチョコ