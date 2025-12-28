台湾メディアの三立新聞はこのほど、台湾を発着する国際航空路線の状況を紹介する記事を発表した。台湾人が海外旅行の目的地として最も多く選ぶのは日本だが、台湾を代表する桃園空港を発着する便の路線で、輸送力（客席数）が最も多かったのは、意外にも日本路線ではなかったという。台湾北部の桃園市内にある桃園国際空港は、首都機能を持つ大都市の台北市に近いこともあり、台湾を発着する国際便旅客機利用者の7割から8割が利用