大手芸能事務所「スターダストプロモーション」から新たなボーイズグループ「VOKSYDAYS（ヴォクシィ・デイズ）」がデビューすることが28日、決定した。メンバーは、大ヒット映画「国宝」で同事務所に所属する横浜流星（29）の役の幼少期を演じ注目を集めている俳優の越山敬達（16）ら8人で平均年齢は16・4歳。来年2月2日にデビュー曲「LightItUp」を配信リリースする。「雪の中にある一番星を見失うな」とのメッセージを