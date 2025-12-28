川口オートの「スーパースターフェスタ２０２５〜ＳＧ第４０回スーパースター王座決定戦〜〜スーパースターシリーズ戦平尾昌晃杯〜」は２８日、２日目の開催が行われた。森且行（５１＝川口）は９Ｒ、見事な追い上げを見せ、今節初勝利を挙げた。前節、浜松ＧＩのフライングでスタートは攻め切れず最後方からのレースとなった。それでも着実に攻め上げ、最終３コーナーで逃げる矢野正剛に内を突き先頭でゴール、抜いた瞬