湘南を退団したFWルイス・フェリッピの去就に注目湘南ベルマーレのFWルイス・フェリッピは今季限りで契約満了となった。ギリシャメディア「Prime Sport」は「日本に残るか、ヨーロッパに戻るのか数日中に明らかになるだろう」とその去就について報じた。32歳のブラジル人FWは2022年にポルトガル1部スポルティングからFC東京に期限付き移籍してJリーグデビューを飾った。その後、ギリシャのOFIクレタを経て、24年に湘南へ加入。